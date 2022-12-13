Господин Литвинович выступит в Петербурге 11 июня с поэтической программой "Ты – море, мама"

"Ты – море, мама" – сборная программа, состоящая из стихотворений современных поэтов.

Господин Литвинович – псевдоним чтеца Сергея Пароходова. Видео, на котором он читает стихотворение "Помни, ты море" Татьяны Мориной, набрало более миллиона просмотров в интернете.

"Ты – море, мама" – сборная программа, состоящая из стихотворений современных поэтов. Программа остро раскрывает темы не только материнства, но и родительства в целом, а также проблемы детей. Честно и жизненно затрагиваются темы бесплодия, нежелания рожать, абьюзивного воспитания, брошенных детей, трудности болезней.

Авторы произведений: Катарина Султанова, Артур Ктеянц, Георгий Аланский, Татьяна Морина, Мария Кабанова (Марика Нова), Лу Рамишвили, Елена Холодова (ПолиНова), Яна Мкр и др.

Продолжительность программы 2 часа 30 минут. Билеты на концерт 11 июня 2023 года в 19:00 на площадке Roof Place уже в продаже.

8 июня IOWA выступит с концертом на крыше ROOF FEST.

Фото: предоставлено организаторами