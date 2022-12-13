8 июня IOWA выступит с концертом на крыше ROOF FEST

Живые выступления IOWA – это всегда необузданная энергия, 100 % отдача на сцене и дикий драйв.

На фестивале Roof Fest 8 июня выступит IOWA. На крыше Roof Place с живописным видом на Финский залив группа исполнит уже полюбившиеся публике треки и представит новый EP (студийный музыкальный альбом, который содержит меньше композиций, чем полноценный студийный альбом – прим. ред.).

Живые выступления IOWA – это всегда необузданная энергия, 100 % отдача на сцене, дикий драйв и фирменное глэм-рок-звучание. Под открытым небом Петербурга группа споет свои лучшие песни, а также исполнит композиции из последнего EP, среди них будет и сингл "Плохая погода", премьера которого состоялась в марте 2023. Это будет другая, обновленная IOWA! Еще более искренняя, свободная и настоящая. Такая перемена отчасти связана и с новым статусом лидера группы Кати Иванчиковой, которая этой весной стала мамой. Билеты на концерт с видом на Финский залив уже в продаже.

А уже 31 мая Ёлка откроет сезон фестиваля ROOF FEST.

Фото: предоставлено организаторами