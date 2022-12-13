31 мая Ёлка откроет сезон фестиваля ROOF FEST

Новый сезон ROOF FEST пройдет в Петербурге и в Москве с мая по сентябрь.

Ёлка уже 31 мая откроет новый сезон фестиваля ROOF FEST. Певица исполнит свои лучшие песни, полюбившиеся многим слушателям. На крыше Roof Place прозвучат "Грею счастье", "Мир открывается", "Город обмана", "Не брошу на полпути" и другие.

На своих концертах Ёлка говорит по душам с каждым зрителем своей музыкой. Потрясающая атмосфера и тёплая обстановка в зале зарядит энергией и отличным настроением надолго. Билеты на концерт уже в продаже.

Новый сезон ROOF FEST пройдет в Петербурге и в Москве с мая по сентябрь. На площадке с самыми красивыми закатами Roof Place выступят IOWA, Ева Польна, Лолита, Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", "Танцы минус" и другие артисты.

Фото: предоставлено организаторами