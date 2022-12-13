В Петербурге в этом году концерты будут традиционно проходить на крыше Roof Place.

Фестиваль Roof Fest открывает сезон концертов на крышах. Ёлка откроет сезон в Петербурге 31 мая, а группа IOWA – 15 июня на обновленной террасе VK GIPSY в Москве.

В Петербурге в этом году концерты будут традиционно проходить на крыше Roof Place. Площадка находится на набережной арт-кластера Брусницын, и с неё открывается потрясающий вид на Финский залив. Здесь, начиная с 31 мая, выступят Ёлка, IOWA, Вячеслав Бутусов и "Орден Славы", Ева Польна, Stigmata, Лолита, Thomas Mraz, MOT, "Танцы минус" и многие другие.

Мы рады анонсировать старт нового сезона фестиваля концертов на крыше ROOF FEST! За 12 лет наш фест стал пространством, объединившим сотни тысяч людей. Мы слушаем любимую музыку – ту, которая дарит нам надежду и веру, заставляет переживать и утешает, под которую мы влюблялись и плакали. Кирилл Даровских, генеральный директор ROOF FEST

Присоединиться и узнать актуальный список предстоящих концертов можно на сайте.

Фото: предоставлены организаторами