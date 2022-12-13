Леонид Агутин даст два больших сольных концерта на ROOF FEST в Петербурге

Леонид Агутин выступит сразу с двумя большими сольными концертами под открытым небом на фестивале концертов на крыше ROOF FEST 6 и 7 июня. И 6 июня уже sold out!

Леонид Агутин – один из самых популярных артистов на российской эстраде, автор десятков песен, ставших поистине народными. Каждый его концерт – филигранное и чувственное представление, в котором публика проживает весь спектр эмоций от детского восторга под "Хоп-хей-ла-ла-лей" до щемящей грусти на "Сиреневой луне".

6 и 7 июня артист даст два больших концерта под открытым небом на ROOF FEST. На концерт 6 июня все билеты проданы, билеты на 7 июня ещё в продаже.

А после этого, 11 июня, Господин Литвинович выступит с поэтической программой "Ты – море, мама".

Фото: предоставлено организаторами