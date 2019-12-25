Коронавирус в Петербурге: последние новости за 20 марта

Делимся последними новостями о коронавирусе в Петербурге за сегодняшний день.

Рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Петербурге на 20 марта.

По данным на утро 20 марта в Петербурге подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции. С COVID-19 в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина находится 8 петербуржцев и пациентка из Ленинградской области. Всего в стационаре 321 пациент, в том числе 18 детей. За прошедшие сутки поступило 47 человек, выписано 40.

В течение дня появилась информация в социальных сетях о смерти пожилой петербурженки от коронавируса. Сразу же главный врач Боткинской больницы Денис Александрович Гусев опроверг эту информацию и напомнил об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

С утра в Пулково заработал первый мобильный пункт проверки на коронавирус, где каждый день с 11 до 16 часов можно сдать анализ, а результаты получить по почте или sms. Также во Всеволожском районе Ленобласти появилось несколько мобильных пунктов, в которых можно сдать анализы на коронавирус.

Новые ограничения коснулись и тех, кто собирается узаконить свои отношения. В ЗАГС на регистрации брака одновременно могут находиться 12 человек, в это число входят фотографы и видеографы.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в Петербурге коронавирус отложил заседание по делу фигурантов "Сети"* (запрещена на территории РФ). Заседание должно было состояться 23 марта.

В Пулково с 20 марта было решено закрыть северную посадочную галерею в пассажирском терминале, которая обслуживала часть международных рейсов.

Около шести часов вечера стало известно, что в Петербурге зарегистрированы 4 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV