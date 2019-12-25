Передвижные амбулатории проверяют жителей Ленобласти на коронавирус

Пока они открыты только во Всеволожском районе.

Во Всеволожском районе появилось несколько мобильных пунктов, в которых можно сдать анализы на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Заневское городское поселение".

Посетители обращаются в передвижную лабораторию с симптомами респираторных заболеваний, либо сразу после возвращения из заграничной поездки. Результаты анализов обещают подготовить в течение трех дней. В случае подтверждения диагноза, на контактный номер телефона человека придет SMS-уведомление.

Для жителей Девятнико и Кудрово амбулатории открыты второй день подряд. Какой именно биоматериал проверяют местные медики, пока неизвестно.

Ранее мы рассказали о том, что в Пулково заработал первый мобильный пункт проверки на коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Заневское городское поселение"