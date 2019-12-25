В Пулково заработал первый мобильный пункт проверки на коронавирус

Сдать тест можно с 11 до 16 часов.

В Пулково рядом с парковкой установили мобильную лабораторию Роспотребнадзора. Однако, очереди из желающих сдать тест пока нет. Об этом сообщил 47news.

Машины прибыли к аэропорту около 11 утра. Пару микроавтобусов припарковали у парковки, чтобы не мешать проезду автобусов и такси.

Каждый день для сдачи мазков на вирус с 11 до 16 часов нужно зарегистрироваться на стойке на первом этаже, а потом сдать анализ в машине Роспотребнадзора у входа терминал. Результат можно получить как на почту, так и по sms.

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