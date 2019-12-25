Emirates до 29 марта вернет петербуржцев домой на чартерных рейсах

Авиакомпания специально организовала несколько раздельных рейсов, чтобы путешественники не застряли в чужой стране.

Авиакомпания Emirates временно прекращает свою деятельность в связи с приостановкой воздушного сообщения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщила пресс-служба компании 19 марта.

При этом перевозчик организовал несколько чартерных отдельных рейсов из ОАЭ в Петербург и Москву, чтобы путешественники, попавшие в непредвиденные проблемы из-за пандемии коронавируса, могли вернуться домой. Сообщается, что эти рейсы будут действовать исключительно для россиян, а вот из из российских столиц в Дубай наоборот смогут лететь только граждане других стран.

В периоды с 20 по 25 марта и с 27 по 29 марта из Дубая в Петербург будет перемещаться самолет 175 EK, рейс по расписанию назначен на 15.30 по местному времени. Из Петербурга в ОАЭ такой самолет под номером 176 EK отправится в те же дни в 23.25.

Немногим раньше авиакомпания "Россия" сообщила, что с 20 марта закроет полеты из Петербурга в Лондон.

Фото: Piter.TV