В Пулково закрыли одну из посадочных галерей из-за коронавируса

Основной терминал продолжает работать.

Петербургский аэропорт Пулково с 20 марта закрыл северную посадочную галерею в пассажирском терминале, которая обслуживала часть международных рейсов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу " Воздушные ворота Северной столицы".

При этом основной терминал, который обслуживает международные и внутренние рейсы продолжает работать в штатном режиме.

Ранее из-за пандемии коронавируса РФ ограничила сообщение со многими странами, в том числе странами Евросоюза.

В Пулково заработал первый мобильный пункт проверки на коронавирус.

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