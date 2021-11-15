Метрополитен Петербурга отремонтирует траволаторы на "Беговой", "Проспекте Славы" и "Дунайской"

Восстановить их работу пообещали до конца года.

Председатель комитета по транспорту взял под свой личный контроль ремонт траволаторов на станциях метро "Беговая", "Проспект Славы" и "Дунайская". Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь ремонт ведется силами СПб ГУП "Петербургский метрополитен". Ранее обязательства лежали на "Метрострое", однако компанию признали банкротом, и КРТИ разорвал с ней контракты.

Сегодня Кирилл Поляков побывал на станции "Беговая". Специалистам Эскалаторной службы метрополитена нужно будет заменить тяговые цели пассажирских конвейеров и монтировать противоскользящее покрытие. Оборудование должны поставить до конца ноября. Напомним, часть траволаторов заработала на станции в конце октября, однако вскоре один из них решили отключить.

Полностью решить проблему с траволаторами на трех станциях планируют до конца года.

Сегодня петербургскому метрополитену исполняется 66 лет. В честь этого пресс-служба собрала воспоминания первых пассажиров городской подземки.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту