Первые пассажиры петербургского метрополитена поделились воспоминаниями

Для многих первая поездка в метро стала ярким воспоминанием.

В пресс-службе петербургского метрополитена собрали воспоминания первых пассажиров в честь дня рождения. Сегодня городской подземке исполняется 66 лет.

Первая линия метро от станции "Автово" до "Площади Восстания" начала работу в 1955 году.

Раиса Лоскутникова рассказала, что в момент открытия метрополитена она училась в пятом классе. Каждый день после уроков она со своей подругой убегала кататься на метро. Больше всего девочкам нравилась "Пушкинская" с её панно и с Пушкиным.

Людмила Кордакова призналась, что попасть в подземку в первый день открытия ей помогла знакомая.

Она работала кондуктором в автобусе и в парке получила пригласительные билеты, которые раздавались для родственников и знакомых работников общественного транспорта.

В качестве благодарности женщине купили мороженое.

Игорь Богданов поделился, что тогда на него самое сильное впечатление произвели эскалаторы. Второклассник вместе с мамой выходил на каждой станции, чтобы посмотреть на их убранство, однако мальчику больше всего понравилась движущаяся лестница.

Со всеми воспоминаниями можно познакомиться на сайте Клуба первых пассажиров.

Фото: метрополитен Петербурга