На станции "Беговая" отключили траволаторы из-за протечек

Недавно читатели Piter.tv удивились, что траволаторы на станции в принципе работают.

В среду, 10 ноября, на станции метро "Беговая" перестал работать пассажирский траволатор. Об этом сообщила "Фонтанка".

Из эксплуатации траволатор вывели из-за протечек в вестибюле станции: по стенам капает вода, попадая на поручни. Представитель метрополитена Юлия Шавель отметила, что специалисты могут запустить траволатор через некоторое время. По ее словам, службы делают все, чтобы поручни просушить и сделать водоотведение, но наклон находится на гарантии у "Метростроя".

Между тем, недавно читатели Piter.tv удивились, что траволаторы в принципе работают, потому что отключены они были слишком часто.

Фото: Piter.tv