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Экс-советник министра обороны США предостерег Байдена от войны с Россией
Сегодня, 16:10
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phil_k

Экс-советник министра обороны США предостерег Байдена от войны с Россией

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Эксперт оценил возможности российского оружия.

Экс-советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что США не поддержат Киев в ситуации с Донбассом. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание The American Conservative.

По мнению Макгрегора, между Россией и США с каждым днем обостряется конфликт, когда Украина утверждает, что собирается предпринять наступление в  Донбассе. Он считает, что в Белом доме не хватает "взрослого", который бы выступил против "воинственно настроенных ястребов", которые не видят возможного исхода своих действий.

Обещание президента Байдена поддержать президента Украины предполагает, что он также пьет из отравленного источника неудачного американского управления государством и армией.

Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны США

Макгрегор также считает, что в случае войны России и Украины, первая одержит победу. В этом РФ поможет ее вооружение, которое, по словам эксперта, на голову выше американского. 

Ранее в России признали возможность одной подлодки США потопить сразу три российских.

Фото: pixabay.com
 

Теги: белый дом, война россии и сша, дуглас макгрегор, конфликт в донбассе
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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