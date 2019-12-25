В России признали возможность одной подлодки США потопить сразу три российских

Военный эксперт объяснил, какую проблему он обнаружил в защите российских АПЛ.

В России признали возможность одной американской подводной лодки потопить сразу три российских. Такое заявление в материале "Военно-промышленного курьера" сделал специалист Максим Климов. Эксперт прокомментировал учения "Умка-21", проводившиеся в арктическом регионе. Журналист отметил, что наличие сразу трех субмарин РФ дает Вашингтону возможность получить "шикарную добычу".

В боевой обстановке одна подлодка ВМС США была в состоянии с высокой вероятностью потопить все три атомохода ВМФ РФ. Максим Климов, военный эксперт

По мнению автора материала, причиной уязвимости российских подлодок является тот факт, что они (включая АПЛ К-549 "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А") до сих пор не оснащены действенными средствами для противоторпедной защиты. При этом эксперт напомнил, что для ВМФ России нет проблемы в том, чтобы иметь подводное оружие, но структура имеет значительные организационные промахи.

Пентагон отверг домыслы, что РФ провела учения "Умка" из-за внутриполитических сложностей.

Фото: Минобороны России