Глен Ванхёрк прокомментировал российские учения в Арктике.

Пентагон отверг домыслы, что РФ провела учения "Умка" из-за внутриполитических сложностей. Об этом журналистам на брифинге заявил руководитель Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхёрк. Генерал прокомментировал проведение Москвой экспедиции и состоявшихся в ее рамках боевых учений. Один из корреспондентов попросил спикера ответить на слухи от разведывательной службы о том, что Кремль мог отдать приказ о проведении "Умки", чтобы отвлечь собственных граждан и иностранную аудиторию от собственных трудностей.

Я не вижу ничего, что указывало бы на это...В последнюю неделю или около того была значительная деятельность в Арктике - и в воздухе, и под водой, и на воде. Я это отношу, опять-таки, на счет продолжающейся конкуренции. Глен Ванхёрк, генерал США

Эксперт напомнил, что американские ВС фиксировали переброшенные в Арктику, регион Норвежского моря и Тихого океана бомбардировщики. По словам представителя Пентагона, это говорит о готовности НОРАД и НАТО обеспечивать безопасность и сохранять боевую готовность 24 часа в сутки. Генерал добавил, что не заметил ничего необычного в проведении "Умки-2021".

Три российские подлодки совершили синхронное всплытие в водах Арктики.

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