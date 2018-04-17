Все происшествия в Петербурге за 17 апреля: фото и видео

Piter.TV сразу рассказывает о нескольких важных происшествиях, случившихся в Санкт-Петербурге 17 апреля.

Во вторник, 17 апреля в Петербурге опять горели машины и затапливались дворы жилых домов. Так, например, ночью во Фрунзенском районе прорвало трубу. Тротуары и проезжую часть сильно затопило кипятком. Очевидцы сообщили, что расстояние потопа достигло 400 метров в длину. Другие происшествия, случившиеся в Петербурге 17 апреля, мы собрали для вас в будничной подборке от Piter.TV.

Что случилось в Петербурге сегодня, 17 апреля:

1. На проспекте Испытателей мусоровоз застрял в асфальте. Аварийные службы всеми силами пытались вытащить автомобиль при помощи троса.

2. Сегодня днем на Вантовом мосту загорелась иномарка. Причиной возгорания могло стать ДТП. Автомобиль долго не могли потушить.

3. Ранним утром иномарки горели и на Софийской улице во Фрунзенском районе. Очевидцы сообщили, что горели два или три автомобиля. Огонь удалось потушить за 20 минут.

4. В ночь с 16 на 17 апреля в Красногвардейском районе Петербурга бетономешалка помяла восемь припаркованных автомобилей. Владельцы поврежденных машин недоумевают: места на парковке не хватило бы даже для Daewoo Matiz.

5. Сегодня ночью трубу с кипятком прорвало и в Московском районе. По словам очевидцев, горячий пар поднялся до уровня пятого этажа здания. Кипяток залил весь газон и проходы к жилому дому.