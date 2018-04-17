На Будапештской прорыв трубы: затопило соседнюю улицу Белы Куна

В Купчине авария: две улицы затопило горячей водой.

Во Фрунзенском районе ночью произошла коммунальная авария. Местные жители не видели бьющего из-под асфальта "фонтана", но отметили, что очень сильно затопило горячей водой тротуары и проезжую часть. Кипяток не остановился только во дворе дома 19 по Будапештской улице, а начал растекаться дальше по улице. "Река" дошла до Белы Куна. Расстояние потопа достигло 400 метров в длину.

На месте инцидента работала спасательная служба. Аварийную бригаду очевидец событий не заметил, возможно она приехала уже после того, как наш мобильный корреспондент уехал с места событий. Однако, ему удалось запечатлеть на видео последствия коммунальной аварии. На кадрах видно, что они приобрели крупный масштаб.

Фото и видео: Piter.tv

