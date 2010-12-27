На Косыгина бетономешалка собрала восемь припаркованных машин

Нет,это не балет: бетономешалка не смогла сманеврировать в узком дворе и повредила восемь машин

В Красногвардейском районе Петербурге бетономешалка ночью повредила восемь припаркованных автомобилей. Местные жители недоумевают, зачем водитель такой большой грузовой машины направился в пространство узкого дворика по проспекту Косыгина, 19 корпус 3. Очевидцы отметили, что вечером там негде даже оставить небольшой "Матисс", не то, что крупногабаритный транспорт.

В связи с обстоятельствами, автовладельцы предположили, что шофер находился в состоянии алкогольного опьянения. Они не понимают, как он в полном сознании собирался маневрировать между легковушками. Свидетели утверждают, что сначала водитель попытался сдать назад, но въехал в две машины. Сам виновник доказывает, что у него заклинило тормоза. Однако, после этого петербуржец боком бетономешалки "потрогал" еще одну иномарку, развернув ее. Такой кульбит сказался и на близстоящих авто: в гармошку сжались еще три машины. Еще две оказались подмяты под большегруз.

На месте аварии работали представители закона.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

