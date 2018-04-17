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На проспекте Юрия Гагарина "гейзер" из тепломагистрали достиг второго этажа жилого дома

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В Московском районе местные жители прошли через паровые процедуры.

В Московском районе ночью прорвало трубопровод с кипятком. Инцидент произошел рядом с 14 домом корпус 5 по проспекту Юрия Гагарина. По словам очевидцев, горячий пар поднимался до уровня пятого этажа здания. Местные жители связали проблему с теплосетью с недавними работами на данном участке. 

На место коммунальной аварии были вызваны спецслужбы. Бригада перекрыла воду и начала откачивать ее с тротуара и проезжей части. Потом залил часть газона жилого дома, подступы к пятиэтажному зданию и пространство двора.  Бьющий из-под земли гейзер достигал второго этажа. 

В результате для петербуржцев оказался временно перекрыт доступ в квартиры или из помещений на улицу, так как обойти горячую воду, не "искупавшись", оказалось невозможно. 

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: кипяток , коммунальная авария , прорыв трубы , проспект юрия гагарина
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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