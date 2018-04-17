Ранним утром на Софийской улице полностью сгорели две иномарки

Инцидент произошел у дома 34 на Софийской улице.

Около четырех часов утра во Фрунзенском районе на улице Софийской загорелись две иномарки. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербург".

Инцидент произошел у дома 34 на Софийской улице. Как сообщили очевидцы, во дворе загорелись два или три автомобиля. В пресс-службе МЧС по Петербургу информацию о пожаре подтвердили. Специалисты добавили, что огонь охватил две иномарки - Hyundai Motor и Toyota.

На место пожара приехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Они потушили огонь за 20 минут, но машины полностью сгорели. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

По словам горожан, в Петербурге начали часто полыхать автомобили. На прошлой неделе, 12 апреля, за одну ночь в городе сгорели пять дорогих автомобилей. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким зверским способом автолюбителей отучают от парковки на тротуарах и в других неположенных местах.

Видео: ДТП и ЧП / ВКонтакте.