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Ранним утром на Софийской улице полностью сгорели две иномарки

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Инцидент произошел у дома 34 на Софийской улице.

Около четырех часов утра во Фрунзенском районе на улице Софийской загорелись две иномарки. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербург".

Инцидент произошел у дома 34 на Софийской улице. Как сообщили очевидцы, во дворе загорелись два или три автомобиля. В пресс-службе МЧС по Петербургу информацию о пожаре подтвердили.  Специалисты добавили, что огонь охватил две иномарки - Hyundai Motor и Toyota.

На место пожара приехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Они потушили огонь за 20 минут, но машины полностью сгорели. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

По словам горожан, в Петербурге начали часто полыхать автомобили. На прошлой неделе, 12 апреля, за одну ночь в городе сгорели пять дорогих автомобилей. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что таким зверским способом автолюбителей отучают от парковки на тротуарах и в других неположенных местах. 

Видео: ДТП и ЧП / ВКонтакте.

Теги: авария чп , видео происшествия , дтп , пожар , происшествия , софийская улица , фрунзенский район спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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