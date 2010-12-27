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На углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта сбили человека
Сегодня, 11:23
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Alena_Zinovieva
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На углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта сбили человека

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На место происшествия приехала скорая, реанимация, ДПС и МЧС.

Сегодня утром, в районе 11 часов на углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта произошла авария: легковушка сбила человека. На место происшествия приехала скорая помощь, реанимация, ДПС и МЧС. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На фото, выложенных в интернет, видно, что человек лежит на асфальте без сознания. Пешеходный переход находится в нескольких метрах от места аварии. По всей видимости, потерпевший перебегал дорогу в неположенном месте. На углу Парашютной улицы и Шуваловского проспекта образовался затор.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе на переходе сбили велосипедистку.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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