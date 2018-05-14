Видео: в Выборгском районе на пешеходе сбили велосипедистку

Девушка в сознании. На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД и "скорую помощь".

Утром 14 мая под колеса автомобиля попала девушка на велосипеде. Как сообщает читатель Piter.tv, ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла на улице Академика Лебедева примерно в 10:30 утра. Очевидец рассказал, что водитель на автомобиле KIA врезался в велосипедистку на пешеходном переходе, регулируемом светофором. Как выяснилось, транспортным средством управлял уроженец Башкирии. Он вышел из машины и вместе с другими людьми постарался оказать помощь пострадавшей.

На кадрах видеозаписи видно, что девушку удалось поднять и довести до остановки. Велосипедистка сильно хромает и не может держать равновесие без посторонней помощи. Обстоятельства случившегося останавливаются. Участники ДТП ждут приезда служб.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на улице Коммуны кавказец травмировался из-за падения строительной плиты.

Видео: Piter.tv