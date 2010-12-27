Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На улице Коммуны кавказец травмировался из-за падения строительной плиты
Сегодня, 9:50
0
lesjasap
76

На улице Коммуны кавказец травмировался из-за падения строительной плиты

0
 
 

Пострадавший в реанимации.

В Красногвардейском районе на приезжего из Армении упала строительная плита. Иностранец пострадал около 60 дома по улице Коммуны. В обстоятельствах травмирующего инцидента разбираются сотрудники правопорядка. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Мужчина получил серьезные повреждения организма. Около 14 часов 13 мая он был доставлен в 17 городскую больницу. В настоящее время жертва несчастного случая находится в реанимационном отделении. Медики определили у пациента закрытую травму груди, переломы ребер с обеих сторон, а также сломанную челюсть.

Фото: Piter.tv
 

Теги: несчастный случай , падение , происшествия спб , ржевка , строительная плита
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5