На Вантовом мосту загорелась иномарка

В результате случившегося образовался серьезный затор.

17 апреля в Санкт-Петербурге на Вантовом мосту собрался серьезный затор из-за загоревшейся легковушки. Читатель Piter.tv рассказал, что загорелась старенькая "Вольво".

На кадрах, снятых очевидцем, можно увидеть, что в нескольких десятках метрах перед полыхающей иномаркой поперек дороги стоит Минивэн. По предварительной версии пользователей соцсетей, причиной возгорания могло послужить ДТП. По другой информации на переправе стоят сразу несколько машин. Возможно автомобилисты остановились помочь.

Стоит отметить, что вокруг пострадавшего авто на асфальте видно белое вещество. Видимо "Вольво" пытались потушить своими силами, но огнетушитель не помог. На данный момент легковушку потушили, однако в результате случившегося на мосту собралась серьезная пробка.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург