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В Приморском районе застрявший в асфальте мусоровоз вытаскивают при помощи троса

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На проспекте Испытателей мусоровоз застрял в асфальте: машина мешает проезду.

В Приморском районе грузовик "Мехуборки" застряла в "Текстурах". Машина не смогла проехать на проспекте Испытателей около дома 7 корпус 1. Мусоровоз провалился задними колесами в асфальт. В результате образовался провал в полметра-метр.

Очевидцы рассказали о произошедшем около 15 часов дня. Спустя час грузовик все еще "грустил" на том же месте. Однако, к данному участку подъехали аварийные службы. В настоящее время специалисты занимаются тем, что пытаются вытащить пострадавший мусоровоз из пробоины. На подмогу машине пришел транспорт той же компании. Он вытягивает большегруз с бытовыми отходами при помощи троса.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: машина , мусоровоз , провал асфальта
Категории: Новости СПб

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