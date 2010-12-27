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"Яндекс" рассказал, чем интересовались петербуржцы в 2019 году
Сегодня, 11:58
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nastya960

"Яндекс" рассказал, чем интересовались петербуржцы в 2019 году

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Больше всего в этом году петербуржцы интересовались запуском станций метро Фрунзенского радиуса.

Аналитики поискового сервиса "Яндекс" выяснили, какие события, люди и явления интересовали петербуржцев в этом году. Об этом сообщила пресс-служба компании.  

Больше всего в этом году петербуржцы интересовались запуском станций метро Фрунзенского радиуса. Горожане искали интересную информацию о станциях "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы". На втором месте запросов оказались губернаторские выборы и на третьем – дело историка Олега Соколова.

Также местные жители интересовались случаями заболевания корью и появлением нового агрегатора такси в городе.

Фото: Piter.TV

Теги: запросы, поиск, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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