"Яндекс" рассказал, чем интересовались петербуржцы в 2019 году

Больше всего в этом году петербуржцы интересовались запуском станций метро Фрунзенского радиуса.

Аналитики поискового сервиса "Яндекс" выяснили, какие события, люди и явления интересовали петербуржцев в этом году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Больше всего в этом году петербуржцы интересовались запуском станций метро Фрунзенского радиуса. Горожане искали интересную информацию о станциях "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы". На втором месте запросов оказались губернаторские выборы и на третьем – дело историка Олега Соколова.

Также местные жители интересовались случаями заболевания корью и появлением нового агрегатора такси в городе.

Фото: Piter.TV