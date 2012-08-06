Губернаторские выборы обошлись Петербургу почти в 430 миллионов рублей

Изначально из городского бюджета на кампанию выделили 608 миллионов рублей.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия потратила 429 миллионов рублей на выборы губернатора. Об этом рассказал председатель ГИК Виктор Миненко.

Изначально из городского бюджета на кампанию выделили 608 миллионов рублей, но расходы на деле оказались меньше. Оставшиеся 157 миллионов рублей были заложены на повторное голосование. Так как оно не понадобилось, всю сумму вернули в бюджет.

Также в планах ГИК, запросить у администрации 490 миллионов рублей на реформу избирательной системы.

Петербург стал лидером по нарушениям на муниципальных выборах.