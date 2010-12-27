Петербург выделит дополнительные средства на борьбу с корью

Эти деньги пойдут на покупку вакцины, в том числе для иностранцев, проживающих в городе.

Петербург потратит дополнительные средства на борьбу с корью. Эти деньги пойдут на покупку вакцины, которой будут прививать, в том числе иностранцев, проживающих в городе. Об этом заявила вице-губернатор города Анна Митянина во время визита в студенческую поликлинику № 76, сообщает "Петербургский дневник".

Митянина привела пример, как непривитый иностранный студент создал вокруг себя ореол из 10 тысяч человек, кому понадобилось обследование. Оказалось, что молодой человек стоял в очереди на прививку, однако не сделал ее в нужный момент.

По словам чиновницы, корь является одной из самых высокозаразных болезней. Зимой 2018-2019 гг. Петербург охватила настоящая эпидемия кори. С начала 2019 года в городе зафиксировали 60 случаев заболевания. Для сравнения, за весь 2018 год корью переболели 54 петербуржца.

Ранее мы писали, что OZON открыл в Петербурге первый аптечный пункт.

Фото: pixabay.com