OZON открыл в Петербурге первый аптечный пункт

Торговая точка находится в Логопарке Троицкий на проспекте Обуховской Обороны.

Онлайн-ретейлер OZON получил лицензию и открыл первый аптечный пункт в Петербурге. Торговая точка находится в Логопарке Троицкий на проспекте Обуховской Обороны. Об этом пишет РБК.

Компания не собирается останавливаться на одной аптеке. Если продажи будут высокими, то планируется расширение торговой сети.

Существующая аптека ориентирована на резидентов самого Логопарка. Там работают "Перекресток", Lamoda, "Лента", DPD и Auma. Покупатель может через интернет дать поручение получить лекарства от своего имени и перенаправить их в удобное для него место.

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