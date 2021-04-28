"Вашингтон Кэпиталз" вновь обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 1:0.

"Вашингтон Кэпиталз" без Александра Овечкина вновь обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 1:0. Единственную шаайбу в ворота противников забил Даниэль Спронг на второй минуте. Ему передал шайбу российский спортсмен Дмитрий Орлов.

Дмитрий Орлов в текущем сезоне НХЛ набрал 16-ое очко. В его арсенале семь голов и девять результативных передач. Александру Овечкину пришлось пропустить матч из-за травмы. Евгений Кузнецов не сумел отличиться. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин сделал 32 сейва.

Напомним, что "Вашингтон" третий раз подряд обыграл "Нью-Йорк Айлендерс". Клуб возглавляет рейтинг Восточного дивизиона с 68 очками. "Айлендерс" находятся на третьей строчке списка с 63 очками.

"Каролина" обыграла "Даллас" в матче НХЛ.

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