"Вашингтон Кэпиталз" вновь обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" без Александра Овечкина вновь обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 1:0. Единственную шаайбу в ворота противников забил Даниэль Спронг на второй минуте. Ему передал шайбу российский спортсмен Дмитрий Орлов.
Дмитрий Орлов в текущем сезоне НХЛ набрал 16-ое очко. В его арсенале семь голов и девять результативных передач. Александру Овечкину пришлось пропустить матч из-за травмы. Евгений Кузнецов не сумел отличиться. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин сделал 32 сейва.
Напомним, что "Вашингтон" третий раз подряд обыграл "Нью-Йорк Айлендерс". Клуб возглавляет рейтинг Восточного дивизиона с 68 очками. "Айлендерс" находятся на третьей строчке списка с 63 очками.
"Каролина" обыграла "Даллас" в матче НХЛ.
Фото: Pixabay.com
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