"Каролина" обыграла "Даллас" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:1.

"Каролина" обыграла "Даллас" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:1. В составе клуба-победителя заброшенными шайбами на 8 и 22, 9, 46, 53 минутах отличились Джордан Стаал (реализовал дубль), Себастьян Ахо, Макс Маккормик, Нино Нидеррайтер. У проигравших отметился только Джейсон Робертсон на 28 минуте встречи.

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился тремя результативными передачами. К настоящему моменту форвард за текущий сезон набрал 36 очков (13 голов и 23 голевых передачи). Его соотечественник и голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 24 броска по воротам. Денис Гурьянов не сумел отличиться.

В настоящее время "Каролина" занимает первую позицию в рейтинге Центрального дивизиона с 71 очком. "Даллас" расположился на пятой строчке таблицы с 54 очками.

Российские хоккеисты уступили команде Финляндии во втором матче юниорского чемпионата мира.

Фото: Pixabay.com