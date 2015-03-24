"Каролина" обыграла "Нэшвилл" в домашнем матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

"Каролина" обыграла "Нэшвилл" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 4:1. В составе команды победителей на 19, 21, 36 и 58 минутах встречи отличились забитыми шайбами Уоррен Фогель, Андрей Свечников , Винсент Трошек, Себастьян Ахо. Со стороны "Нэшвилла" единственный гол реализовал на 50 минуте Эрик Хаула.

Российский спортсмен Андрей Свечников забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Также хоккеист записал на свой счет голевую передачу с эпизодом Ахо. В общей сложности он набрал 30 очков (11 голов и 19 результативных передач_ в 42 проведенных играх турнира. Его соотечественник нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.

В настоящее время "Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, У клуба 60 очков. "Нэшвилл" расположился на четвертом месте с 49 очками.

"Каролина" обыграла "Детройт" в матче НХЛ.

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