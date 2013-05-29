Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

"Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов. Встреча в рамках игры Национальной хоккейной лиги завершилась с результатом 1:0. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 26 бросков по воротам. Таким образом он провел второй матч в текущем сезоне НХЛ на ноль. Его сокомандники, спортсмены из России, не смогли отличиться в игре. Речь идет о Дмитрие Орлове, Александре Овечкине и Евгении Кузнецове.

Евгений Кузнецов реализовал победный буллит в послематчевой серии. Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов спас свои ворота от бросков противников 28 раз. Хоккеист сыграл пятый "сухой" матч в сезоне.

На данный момент "Вашингтон" с 64 очками в 45 проведенных встречах возглавляет таблицу Восточного дивизиона. Следом за ним идут представители "Айлендерс" с 63 очками.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ.

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