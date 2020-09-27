"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 4:1. Забитыми шайбами в составе команды-победителя отличились на 27, 31, 52 и 59 минутах Алексис Лафренье, Колин Блеквэлл, Ки-Андре Миллер, Мика Зибанежад (гол в пустые ворота). Единственную шайбу у "Айлендерс" забросил на 35 минуте спортсмен по имени Энди Грин.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Он набрал 42 очка (12 голов и 30 голевых передач) в 29 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. Вратарь клуба Александр Георгиев отразил 31 бросок. Их соотечественники, форварды "Рейнджерс" Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели проявить себя в рамках игры. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отбил 32 броска по воротам.

В настоящее время "Рейнджерс" занимают пятую позицию в турнирной таблице Восточного дивизиона. Клуб имеет в арсенале 43 очка. "Айлендерс" идут на втором месте с 56 очками.

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