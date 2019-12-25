"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало" в матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 4:3. Отметились на 3, 12, 21, 50 минутах Бренден Диллон, Александр Овечкин, Джастин Шульц, Якуб Врана. У "Баффало" отличились на 19, 31 и 59 минутах забитыми шайбами Генри Йокихарью, Кейси Миттельштатд, Тейдж Томпсон.

Российский нападающий Александр Овечкин набрал 36 очков (21 гол и 15 результативных передач) в 37 проведнных матчах текущего сезона НХЛ. В настоящее время "Вашингтон Кэпиталз" набрал 54 очка. Это позволило клубу оказаться на первом месте в рейтинге Восточного дивизиона. "Баффало" занимает последнюю позицию с 24 очками.

"Сент-Луис" разгромил "Миннесоту" в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com