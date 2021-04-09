Шайба Овечкина не спасла "Вашингтон Кэпиталз" от поражения в матче НХЛ против "Бостона"

Игра завершилась со счетом 4:2.

Шайба российского спортсмена Александра Овечкина не спасла "Вашингтон Кэпиталз" от поражения в гостевом матче НХЛ против "Бостона". Встреча завершилась со счетом 4:2. В команде победителей отличились на 1, 17, 25 и 57 минутах игры Джереми Лозон , Антон Блид Брэд Маршанд, Крейг Смит. Со стороны столичного клуба - на 31 минуте шайбы забили Овечкин и Ти Джей Оши.

В рамках проведенной игры россиянин набирает 35 очков. В текущем сезоне НХЛ он забил 29 шайб и совершил 15 результативных передач. В настоящее время "Бостон" находится на четвертом месте рейтинга Восточного дивизиона с 48 очками. "Вашингтон" набрал 54 очка в 40 проведенных матчах. Такой результат дал клубу возможность находиться на второй позиции списка.

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Видео: NBC Sports