"Нью-Йорк Айлендерс" победил "Вашингтон Кэпиталз" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 1:0.

"Айлендерс" победили "Вашингтон Кэпиталз" в матче Национальной хоккейной лиги. Домашнюю игру клуб провел с результатом 1:0. Единственной забитой шайбой отметился на 54 минуте встречи спортсмен Брок Нельсон.

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отстоял "на ноль". Хоккеист отразил 29 бросков по воротам. Для него игра стала четвертой, в которой он отстоял на посту "всухую". Представители "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

В настоящее время команды "Айлендерс" и "Вашингтон" набрали по 54 очка за 39 проведенных матчей. Они делят первые два места в таблице Восточного дивизиона. Стоит отметить, что столичный клуб лидирует по дополнительным параметрам. В следующий раз хоккеисты из "Айлендерс" выйдут на домашнем ледовом поле против "Филадельфии" 9 апреля, а "Вашингтон Кэпитализ" в тот же день примет у себя "Бостон".

Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ.

Видео: Youtube/SPORTSNET