"Айлендерс" обыграли "Вашингтон" в домашнем матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 8:4.

"Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Вашингтон Кэпиталз" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 8:4. Шайбы в ворота соперников со стороны победителей забросили Джордан Эберле (дубль на 6 и 29 минутах), Мэтью Барзал (хет-трик на 17, 19, 59 минутах), Брок Нельсон (18 минута), Кейси Сизикас (24 минута), Джош Бэйли (44 минута). У проигравших отличились Джон Карлсон (дубль на 2, 40 минутах), Даниэль Спронг (18 минута), Ти Джей Оши (27 минута).

Известно, что капитан проигравшего клуба россиянин Александр Овечкин отличился в матче результативной передачей. В его арсенале находится 31 очко (за 18 голов и 13 голевых передач) в 32 проведенных играх. Его соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов,выступающие за тот же клуб, не отметились в матче. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 18 бросков.

Напомним, что голкиперу "Вашингтон Кэпиталз" Илье Самсонову пришлось покинуть ледовое поле на 30 секунде матча, так как он получил травму головы. Россиянин столкнулся с Оши. Спортсмена заменил Ванечек, который отразил 7 бросков и пропустил две шайбы. Самсонов вернулся в игру на 17-ой минуте первого периода. Он отразил 18 бросков по воротам и пропустил шесть шайб.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ.

Видео: SPORTSNET