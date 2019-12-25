"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Вашингтон Кэпиталз" благодаря обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:3. В составе клуба победителей отличились российские спортсмены. Дмитрий Орлов забросил шайбу в ворота противников на четвертой минуте встречи, Александр Овечкин - на 28 минуте, а Евгений Кузнецов совершил дубль (32 и 53 минута). В "Нью-Джерси" на 2, 27 и 52 минутах отметились Николас Меркли, Майлс Вуд, Йеспер Братт.

В рамках игры Александр Овечкин также отметился голевой передачей. В текущм сезоне хоккеист набрал 27 очков (15 голов и 12 результативных передач) в 28 проведенных матчах. Евгений Кузнецов забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне, набрав 15 очков (5 голов и 10 результативных передач) за 22 игры. На счету Дмитрия Орлова - пять очков (4 гола и 1 результативная передача) за 27 игр.

Сейчас "Вашингтон Кэпиталз" занимает вторую позицию в рейтинге Восточного дивизиона. У клуба 46 очков за 32 матча. "Нью-Джерси" расположились на седьмой позиции с 28 очками за 31 игру.

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