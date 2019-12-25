Дубль Бучневича помог "Рейнджерс" разгромить "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась с результатом 8:3.

Дубль Павла Бучневича помог "Нью-Йорк Рейнджерс" разгромить "Филадельфию" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 8:3. В составе победителей матча шайбы забросили на 9 минуте (Райан Строум), 9 и 41 минуте Павел Бучневич (дубль российского спортсмена), 14, 21 и 23 минутах забил Мика Зибанежад, еще на 23 минуте отличился Ки-Андре Миллер, а на 59 минуте зафиксирован гол от Филипа Хитила. У "Филадельфии"отличились Клод Жиру (24 минута), Кевин Хэйс (34 минута), Шон Кутюрье (42 минута).

Для Павла Бучневича забитые шайбы принесли в его актив текущего сезона НХЛ 30 и 31-ое очко. На его счету записано 13 голов и 18 результативных передач. Его российский одноклубник Артемий Панарин отдал одну голевую передачу, набрав 29 очко. Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый матч за три недели. Он отразил 41 бросок.

Сейчас "Нью-Йорк Рейнджерс" располагаются на пятом месте рейтинга в Восточном дивизионе с 34 очками за 32 проведеных игры. "Филадельфия" находится на шестом месте с 34 очками за 32 матча.

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