"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 8:4.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 8:4. В составе команды победителей отличились на 2, 8, 10, 20, 33, 47 и дважды на 51 минуте Колин Блэквелл, Мика Зибанежад, Артемий Панарин, Райан Строум, Алексис Лафренье, Каапо Какко, Адам Фокс, Павел Бучневич. Со стороны противников шайбы в ворота забили на 11, 33, 49 и 59 минутах встречи Джаред Макканн, Майк Мэтсон, Джейк Гюнцель, Брайан Думулин.

Российский спортсмен Артемий Панарин совершил три голевые передачи, набрав дополнительные очки. В текущем сезоне НХЛ он заработал 40 очков (12 голов и 28 результативных передач). Его сокомандник Павел Бучневич сделал результативный пас и набрал 34 очка (15 голов +19 передач) в 37 проведенных матчах. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 бросок по воротам.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Питтсбург" занимает третью позицию в рейтинге Восточного дивизиона с 50 очками."Нью-Йорк Рейнджерс" занимают пятое место с 41 очком.

Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ.

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