Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2.

Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче Национальной хоккейной лиги. Игра на домашнем поле завершилась с результатом 5:2. В составе команды-победителя шайбы в ворота соперников забросили на 16, 45, 47, 56 и 60 минутах Филип Хитил, Каапо Какко, Адам Фокс, Артемий Панарин и Павел Бучневич (в пустые ворота). У оппонентов отметились на 3 и 5 минутах Ти Джей Оши и Ник Дауд.

Российский спортсмен Артемий Панарин также отметился двумя результативными передачами в игре. Его признали первой звездой матча. На данный момент на его счету записано 32 очка (за девять голов и 23 голевые передачи) в рамках текущего турнира НХЛ. Его коллега Павел Бучневич забросил 14 шайбу в нынешнем сезоне и набрал 32 очка (14 голов и 18 результативных передач) в 34 проведенных играх. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков по воротам. Он получил статус второй звезды матча.

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