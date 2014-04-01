Шайба Проворова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Баффало"

Игра завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Шайба российского спортсмена Ивана Проворова принесла "Филадельфии" победу в гостевом матче Национальной хоккейной лиги против "Баффало". Клуб вырвал победу в овертайме с результатом 4:3. Голами отметились на 42, 51, 59 и 61 минутах встречи Кевин Хейс, Клод Жиру, Шон Кутюрье, Иван Проворов. Со стороны проигравшего клуба отличились на 18, 23 и 33 минутах Анри Йокихарью, Коди Икин, Брендон Монтор.

Хоккеист Иван Проворов также реализовал голевую передачу в рамках матча. Он набрал за текущий сезон НХЛ 17 очков (пять забитых шайб и 13 результативных передач) за 34 проведенных матчей в турнире.

"Баффало" проиграл 18-ю встречу подряд. Клуб находится на восьемой (последней) строчке рейтинга Восточного дивизиона с 17 очками. "Филадельфия" расположилась на пятой позиции с 38 очками.

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