Игра завершилась со счетом 5:2.

Гол и передача российского спортсмена Валерия Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Анахайм" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:2. В составе клуба-победители отличились забитыми шайбами на 3, 24, 37, 48 и 50 минутах Микко Рантанен, Тайсон Йост, Габриэль Ландескуг, Джейти Компер, Валерий Ничушкин. Со стороны противника голы забили на 10 и 44 минутах встречи Дантон Хайнен и Трой Терри.

На данный момент хоккеист Валерий Ничушкин набирает 16 очков за текущий турнир НХЛ ((восемь голов и восемь результативных передач) в 34 проведенных матчах.

"Колорадо" набирает 48 очков в 34 матчах. Этот результате дает клубу возможность находиться на втором месте рейтинга Западного дивизиона."Анахайм" с 28 очками после 37 игр занимает последнюю (восьмую) позицию. В следующий раз матч "Колорадо" проведет 1 апреля на домашней ледовой арене против "Аризоны". После этого "Аризона" 3 апреля приедет в гости к "Анахайму".

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