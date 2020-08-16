Дубль Овечкина принес "Вашингтон" победу в матче НХЛ против "Нью-Джерси"

Игра завершилась со счетом 4:0.

Дубль российского спортсмена Александра Овечкина принес "Вашингтон Кэпиталз" победу в матче Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси". В текущем сезоне НХЛ нападающий набрал 29 очков (17 голов и 12 результативных передач) за 29 проведенных встреч. Этот показатель является шестым результатом в истории турнира.

Соотечественник Овечкина, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи. Таким образом он получил 17 очков (5 голов и 12 результативных передач) за 23 матча. Голкипер Илья Самсонов отразил 24 броска, что позволило спортсмену провести первую в сезоне игру "на ноль". Его признали первой звездой матча, а Александра овечкина - второй.

Дмитрий Орлов из "Вашингтона", а также игроки "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не сумели отличиться.

Сейчас "Вашингтон Кэпиталз" занимает первое место в рейтинге Восточного дивизиона с 48 очками за 33 игры. "Нью-Джерси" получил седьмое место с 28 очками за 32 игры.

Дубль Бучневича помог "Рейнджерс" разгромить "Филадельфию" в матче НХЛ.

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