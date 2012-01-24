"Союз" с киноэкипажем вернулся на Землю

Аппарат с экипажем коснулся поверхности планеты около 07:36 по мск.

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий после двух съемок фильма на Международной космической станции вернулись на Землю. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос". Деятели культуры пробыли на МКС менее двух недель.

Спускаемый аппарат, в котором находились Пересильд, Новицкий и Шипенко, коснулся поверхности планеты около 07:36 по московскому времени. В "Роскосмосе" заявили, что прибывшие чувствуют себя хорошо.

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18" стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее! из сообщения "Роскосмоса"

После приземления поисковая группа взяла капсулу под охрану, а затем помогла выбраться из нее всем членам экипажа. После этого Шипенко, Пересильд и Новицкий будут отправлены в Московскую область.

Напомним, запуск ракеты состоялся на Байконуре 5 октября около полудня по московскому времени. Экипаж отправился на МКС для съемок первого в мире художественного фильма в космосе под названием "Вызов". Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени. Сюжет кинокартины в настоящее время держится в секрете.

Ранее Китай запустил к своей станции "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами.

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ