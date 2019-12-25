Китай запустил к своей станции "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами

Экипаж будет находиться на строящемся в космосе объекте 180 дней.

Китай запустил к своей станции пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" с тремя космонавтами. Трансляцию запуска ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" вело Центральное телевидение КНР. Экипаж запущен до строящейся орбитальной станции "Тяньгун".Туда отправились трое космонавтов.

Ракета полетела в космическое пространство около 0:23 субботы по местному времени (или в 19:23 вечера пятницы по московскому времени). Ее запустили эксперты с территории местного космодрома "Цзюцюань", расположенного в северо-восточной в провинции Ганьсу.

Напомним, что в состав экипажа корабля "Шэньчжоу-13" вошел космонавт Чжай Чжиган. В сентябре 2008 года он был командиром экипажа "Шэньчжоу-7" и стал первым китайцем, вышедшим в открытый космос. Сейчас вместе с ним на орбиту полетела женщина-космонавт Ван Япин. Она является членом экипажа корабля "Шэньчжоу-10", миссия которой завершилась осенью 2013 года., Для третьего участника полета Е Гуанфу данная миссия - первая в его профессиональной карьере. Экипаж проведет на станции минимум 180 дней.

В крови космонавтов нашли три биомаркера повреждения мозга.

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