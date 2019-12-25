В крови космонавтов нашли три биомаркера повреждения мозга

В среднем космонавты, за которыми следили, на МКС провели в среднем 5,5 месяцев.

Исследователи из России, Германии и Швеции на протяжении нескольких лет оценивали отрицательные последствия космических путешествий, в том числе атрофию мышц и изменения костной ткани, а также ухудшение зрения. Статья была опубликована в журнале Jama Neurology.

Так, ученые следили за пятью космонавтами из России на протяжении четырех лет. В средем они провели на МКС за это время 5,5 месяцев. В ходе исследования специалисты подробно изучили образцы крови космонавтов.

Оказалось, что тау-белок у них уменьшился. Он является маркером серого вещества. Уменьшение наблюдалось даже через три недели после возвращения космонавтов на Землю.

Как отметили эксперты, после долгого пребывания в невесомости наблюдаются заметные симптомы легкой, но длительной травмы мозга. Стареет мозг у таких людей быстрее, чем у обычных людей.

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