Ученые испытывают новый препарат против рака на основе гималайского гриба

Новый химиотерапевтический препарат уже был оценен в исследованиях in vitro.

Ученые из Оксфордского университета разработали новый химиотерапевтический препарат с мощным противораковым действием на основе соединения, которое получили из гималайского гриба. Исследование показало, препарат на основе гималайского гриба кордицепса NUC-7738 в 40 раз эффективнее убивает раковые клетки, чем его аналог. Статья опубликована в журнале Clinical Cancer Research.

Ученые использовали соединение кордицепин. Оно уже на протяжении веков используется в китайской медицине. Однако биологам пришлось улучшить способность кордицепина проникать с раковые клетки.

Отмечается, что в исследованиях in vitro новый препарат уже оценили. Оказалось, что NUC-7738 в 40 раз эффективнее натурального кордицепина и имеет ограниченные токсические побочные эффекты. В настоящий момент эффективность химиотерапевтического препарата оценивается на пациентах прогрессирующими солидными опухолями.

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